الجيش اليمني يعلن تحييد 1747 حوثيا وتدمير وإعطاب 364 آلية

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أعلن الجيش اليمني، الاثنين، تحييد 1747 عنصرا من جماعة الحوثي وتدمير وإعطاب 364 آلية في 1122 عملية استهداف بعدة جبهات.

وأفاد متحدث الجيش ماجد النزيلي، في بيان، بـ"تنفيذ 1122 عملية استهداف دقيقة ضد مرابض المدفعية والراجمات، والتحصينات الدفاعية".

وأضاف أن العمليات استهدفت أيضا خطوط ووسائل الإمداد، والتعزيزات والتحشيدات القتالية، وهيئات حاكمة، ومراكز القيادة والسيطرة التابعة للحوثي.

وشملت العمليات محاور وجبهات صعدة والجوف (شمال) وتعز والساحل (غرب)، وتنوعت بين الطيران الحربي والطيران المسيّر والمدفعية والصواريخ والراجمات والقناصة، وفق النزيلي.

وذكر أن هذه الاستهدافات أسفرت، وفق حصيلة ميدانية، عن "تحييد 1747 من عناصر المليشيا، وتدمير وإعطاب 364 آلية ومعدة ووسائل نقل وإمداد عسكرية".

وعسكريا، تعني كلمة "تحييد" قتل المستهدف أو إصابته بجروح بليغة أو أسره أو استسلامه.

وحتى الساعة 06:20 "ت.غ" لم تعقب جماعة الحوثي على ما أعلنه المتحدث العسكري.

ولم يذكر النزيلي المدة الزمنية التي نُفذت خلالها هذه العمليات، لكنه أعلن صباح الأحد تنفيذ 97 عملية أسفرت عن "تحييد 260 من عناصر المليشيا، وتدمير وإعطاب 44 آلية ووسيلة نقل وإمداد عسكرية".

وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الأحد، بدء عمليات عسكرية شاملة ضد الحوثيين، لاستعادة الأراضي الواقعة تحت سيطرتهم.

وتندرج هذه التطورات ضمن تصعيد عسكري بدأ في يوليو الماضي هو الأوسع منذ هدوء نسبي شهده اليمن بفضل هدنة بدأت في أبريل 2022.

وفي سبتمبر الماضي، تسارعت وتيرة القتال، وسيطر الحوثيون على مراكز حيوية بمحافظتي الحديدة وتعز، بينها مدينة المخا الاستراتيجية، وصولا إلى جزيرة ميون المطلة على مضيق باب المندب.

ويشهد اليمن حربا منذ أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية في مارس 2015، دعما للحكومة اليمنية.