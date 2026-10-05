مستشار وزير الإعلام اليمني: عملية «فجر اليمن» تختلف عن المواجهات السابقة

قال الدكتور فيصل العواضي، مستشار وزير الإعلام اليمني، إن عملية «فجر اليمن» تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين على الأراضي اليمنية، موضحًا أنها جاءت بعد استنفاد المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى التوصل لحل سلمي للصراع.

وأوضح العواضي، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن العملية تختلف عن المواجهات السابقة، مشيرًا إلى أن الفترة التي أعقبت هدنة عام 2022 شهدت عمليات صد ومقاومة دون إعلان حملة عسكرية شاملة، ومنوهًا أن تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، عزز الرفض الشعبي للحوثيين ووفّر دعمًا داخليًا للعملية.

وأكد مستشار وزير الإعلام اليمني أن العملية تحظى، بالاستعداد والدعم اللوجستي والحاضنة الشعبية، معربًا عن أمله في أن تحقق أهدافها وتؤدي إلى استعادة مؤسسات الدولة وفرض سيطرتها على الأراضي اليمنية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، مشاركة 100 طائرة مقاتلة في الساعات الأولى من عملية «فجر اليمن»، التي أطلقتها الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة والأراضي الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، مشيرًا إلى تدمير 324 هدفًا «عالي القيمة» منذ انطلاق العملية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، في منشورات على منصة «إكس»، إن التحالف ينفذ «إسنادًا جويًا لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة»، مضيفًا أن القوات الجوية تؤمّن الحماية لمضيق باب المندب، وأن «التعامل مع الأهداف المتحركة مستمر».

وأوضح المالكي أن «100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن»، وأن العمليات أسفرت عن «تدمير 324 هدفًا عالي القيمة» منذ انطلاقها.

ويأتي دعم «التحالف» العسكري غداة إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني، بعد ما وصفه بـ«استنفاد كل فرص التهدئة» واستمرار تهديد الميليشيات الحوثية لسيادة اليمن وأمن المواطنين وممرات الملاحة الدولية.

وأعلن العليمي، الاثنين، انطلاق عملية «فجر اليمن»، قائلًا إنها تستهدف «استعادة مؤسسات الدولة، وتحرير العاصمة صنعاء، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية»، مؤكدًا أن العملية تمضي بدعم القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية اليمنية ومساندة الأشقاء والأصدقاء.