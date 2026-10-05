القوات المسلحة اليمنية تبدأ تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على صنعاء

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أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الاثنين، بدء تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على العاصمة صنعاء.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي: «قواتنا المسلحة بدأت تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على صنعاء»، مشيرًا إلى استخدام «قدرات حديثة» في العملية.

وفي وقت سابق، ذكر المتحدث أن الجيش بدأ تنفيذ عملية «فجر اليمن» بنطاق واسع لاستهداف القدرات والعناصر الحوثية.

وأضاف في سلسلة تدوينات عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، أن قوات العمالقة ودرع الوطن نجحت في السيطرة على باب المندب بعد تنفيذ عملية «التفاف».

وأشار إلى أن «مطار ذو باب أصبح تحت سيطرة القوات الحكومية»، قائلًا إن «القوات قطعت الطريق بين ذو باب والمخا وأحكمت السيطرة النارية عليه».

ولفت إلى أن «المئات من المحاصرين من العناصر الحوثية بمنطقة ذو باب»، داعيًا إياهم إلى «تسليم أنفسهم للقوات الحكومية».

وأفاد في تدوينة أخرى بـ«هروب بعض عناصر المليشيا الحوثية بالقوارب عبر البحر بعد محاصرتهم».

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، إن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية «فجر اليمن».

وأشار في سلسلة تدوينات عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، إلى تدمير 324 هدفًا عالي القيمة مع انطلاق عملية «فجر اليمن».

وأضاف: «نؤمّن الحماية الجوية لمضيق باب المندب، والتعامل مع الأهداف المتحركة مستمر. إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة».