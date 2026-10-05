رويترز: تدفق النفط عبر خط الأنابيب السعودي شرق-غرب مستمر دون انقطاع

قال مصدر ‌لوكالة رويترز للأنباء، اليوم الاثنين، ​إن تدفقات ​النفط عبر خط ⁠الأنابيب ​السعودي شرق-غرب ​لم تتعرض لأي انقطاع، وذلك ​عقب ​تقارير إعلامية عن تعطل ‌جديد ⁠بالخط وفي ظل الاشتباكات بين ⁠السعودية والحوثيين في ​اليمن.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة بلومبرج، بأن السعودية زادت تدفقات النفط عبر خط أنابيب شرق - غرب إلى أكثر من 80% من طاقته، مع وصول الكميات المتاحة للتصدير من الساحل الغربي للمملكة إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب، في ظل تقليص الإمدادات الموجهة إلى المصافي المحلية.

وقفزت صادرات السعودية من النفط الخام خلال سبتمبر إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع حرب إيران قبل نحو سبعة أشهر، بزيادة 80% مقارنة مع أغسطس، بحسب بيانات شركة "كبلر" المتخصصة في معلومات التجارة وتدفقات الطاقة.

وأظهرت البيانات أن المملكة تصدر نحو 6 ملايين برميل يومياً خلال سبتمبر، لتعود شحنات الخام السعودية إلى مستويات تقترب من متوسطها الشهري المسجل خلال عام 2025، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.