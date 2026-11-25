تقدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بخالص التعزية والمواساة إلى أسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، كما تصلي إلى الله أن ينعم بالشفاء العاجل على مصابي الحادث الأليم.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان لها مساء الأربعاء، إنها تصلي أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.

وكان حادث حريق اندلع أعلى نفق عشرة بحي الوراق في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة أسفر حتى الآن عن وفاة 30 شخصا وإصابة 25 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات: زايد التخصصي، وإمبابة العام، والوراق المركزي، في حصر أولي.