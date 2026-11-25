قال أيمن عبدالموجود المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تحركت فور إخطارها بوقوع حادث حريق الوراق، وبدأت التنسيق مع وزارة الصحة والسكان ومحافظة الجيزة لتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

وأضاف عبدالموجود في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة" الإخبارية، أن فرق الحماية الاجتماعية والإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة توجهت إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف وتقديم المساعدات، تنفيذاً للتحرك الفوري الذي بدأ عقب وقوع الحادث.

وأوضح أنّ الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت الهلال الأحمر المصري بالتوجه مباشرة إلى موقع الحادث لتقديم الدعم النفسي والإغاثي للضحايا وأسرهم والمصابين.

وأشار إلى وجود تنسيق كامل مع وزارة الصحة، حيث توجهت الفرق المعنية إلى المستشفيات التي نُقل إليها المصابون، وهي مستشفى إمبابة العام ومستشفى الوراق ومستشفى الشيخ زايد التخصصي، لتقديم الدعم اللازم لهم ومتابعة حالتهم.

وأضاف عبد الموجود أنّ الوزارة نسقت كذلك مع الجمعيات الأهلية لتوفير سيارات دفن للضحايا فور صدور التصاريح اللازمة بالدفن.

وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعي تتابع بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية جميع تداعيات الحادث، وتعمل على تقديم سبل الإغاثة والمساعدات العاجلة لأسر المصابين والضحايا، ومتابعة الحالات والاطمئنان على مختلف التفاصيل المرتبطة بالحادث.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى مصرع 30 شخصًا وإصابة 15 آخرين في حصيلة غير نهائية.

وأشارت إلى مشاركة 39 سيارة إسعاف، مؤكدة متابعة الموقف عن كثب، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

ويتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تداعيات الحادث الأليم الذي وقع مساء اليوم على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين.

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ووجّه الرئيس السيسي الجهات المعنية بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، مع توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، وسرعة إزالة آثار الحادث وإعادة انتظام الحركة المرورية على الطريق، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ووجّه الرئيس السيسي الجهات المعنية بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، مع توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، وسرعة إزالة آثار الحادث وإعادة انتظام الحركة المرورية على الطريق، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.