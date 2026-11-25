انتصر نادي الشرقية إنبي على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدين فريق الشرقية إنبي بانتصاره في مباراة اليوم للاعبه حسام إيفونا، الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 20 من عمر المواجهة بعد انطلاقة سريعة من حامد عبد الله وتصويبة من حسام إيفونا في مرمى محمد بسام.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسسب بدلًا من الضائع، أنقذ سيف الخشاب، لاعب إنبي، فريقه من هدف التعادل، بعد التصدي لتصويبة حسين السيد من على خط المرمى.

بهذا الفوز يرفع فريق الشرقية إنبي رصيده للنقطة 10 ويتقدم للمركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 18 نقطة في المركز الرابع، خلف الأهلي الثالث برصيد 20 نقطة.

وفي الجولة المقبلة يلعب سيراميكا كليوباترا أمام المقاولون العرب، يوم 8 ديسمبر المقبل، فيما يلعب فريق الشرقية إنبي أمام الاتحاد السكندري في اليوم ذاته.