نعى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ضحايا حادث الحريق الذي شهدته منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، والذي خلّف عددًا من الضحايا والمصابين.

وأعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وذويهم، في هذا الظرف الإنساني بالغ الصعوبة، مؤكدًا أن فقدان الأحباء يترك ألمًا عميقًا في النفوس.

وقال إن مشاعر التضامن والمساندة تظل واجبًا إنسانيًّا تجاه كل أسرة فقدت عزيزًا عليها.

وذكر في بيانه: «نصلّي في أوقات الألم، من أجل أن يمنح الله أسر الضحايا التعزية والصبر، وأن يهب المصابين الشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء».