شارك جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مساء اليوم الأربعاء، في فعاليات ختام «عمّان عاصمة الشباب العربي 2025»، وذلك ضمن حفل ختام برنامج «الإعلام الرقمي والسردية التاريخية العربية»، الذي أُقيم بالعاصمة الأردنية عمّان، تحت رعاية المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وأكد الوزير، في كلمته، أن تسليم المفتاح ليس مجرد انتقال رمزي، بل تجسيد أعمق لمعاني الأخوة والتضامن والانتماء، ويعكس وحدة المصير والوجدان بين أبناء الأمة العربية.

ونقل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته بالتوفيق لكل المسارات العربية المشتركة، وبخاصة الجهود الرامية إلى بناء حاضر الشباب العربي وصياغة مستقبله.

وتوجه بالشكر إلى المملكة الأردنية الهاشمية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وإلى رائد سامي العدوان، وزير الشباب الأردني، على جهودهم خلال استضافة فعاليات عاصمة الشباب العربي، وما شهدته من برامج ومبادرات عززت التواصل بين الشباب، وفتحت آفاقًا جديدة للتعاون وتبادل الخبرات.

وأوضح أن انتقال الراية إلى فلسطين يحمل رسالة عربية واضحة، مفادها أنها حاضرة دائمًا في وجدان الأمة، وأن شبابها جزء أصيل منها، مؤكدًا أن الشباب الفلسطيني «ليس وحده»، فالشباب العربي يجمعه تاريخ واحد وهوية واحدة وأحلام مشتركة ومسؤولية واحدة تجاه مستقبل الأمة.

وأشار إلى أن مسؤولية مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لا تقتصر على تنظيم الفعاليات وتبادل الزيارات، بل تمتد إلى بناء منظومة عربية متكاملة تستثمر في قدرات الشباب وتدعم أفكارهم، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود بين وزارات الشباب والرياضة العربية.

كما لفت إلى أن ختام برنامج «الإعلام الرقمي والسردية التاريخية العربية» يحمل دلالة على ضرورة امتلاك الشباب أدوات المعرفة والإعلام الحديث، وتقديم تاريخهم وهويتهم وثقافتهم برؤية معاصرة.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن «وحدة الشباب العربي هي الأساس»، قائلًا: «من عمّان إلى فلسطين تنتقل الراية وتبقى المحبة».

وحضر الحفل رائد سامي العدوان، وزير الشباب الأردني ونائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والسفير الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.