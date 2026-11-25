انتقل فريق من أعضاء نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية ونيابة الوراق الجزئية، إلى مستشفيات إمبابة والوراق وبولاق الدكرور، لمباشرة التحقيقات ميدانيًا، وسماع أقوال المصابين في حادث حريق الدائري، إلى جانب مناظرة جثامين المتوفين، للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كما انتقل المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية، على رأس فريق من أعضاء النيابة، إلى موقع حادث تصادم واشتعال النيران بناقلة مواد بترولية بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، لإجراء المعاينة اللازمة، وفحص آثار التصادم والحريق، والوقوف على الظروف التي أدت إلى وقوعه.

وتواصل النيابة العامة، أعمال حصر الأعداد النهائية للضحايا حادث حريق الدائري، وفحص التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، إلى جانب استكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة، لكشف جميع ملابساته وتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه والمسؤولين عنه.

وأمرت النيابة العامة بأخذ عينات الحمض النووي (DNA) من جثامين المتوفين الذين لم يتم التعرف على هوياتهم، تمهيدًا لإجراء التحاليل والمضاهاة اللازمة لتحديد هويتهم.

ووفقًا للتقديرات الأولية، أسفر الحادث عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 30 آخرين، فضلًا عن تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية.