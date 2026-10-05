فرانس برس: توقف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بعد هجوم الأحد

أفاد مصدر في قطاع الطاقة لوكالة «فرانس برس» الاثنين، بأن نقل النفط عبر خط أنابيب شرق-غرب في السعودية توقف مجددًا بعد تعرض المنشأة الاستراتيجية لهجوم جديد الأحد.

وقال المصدر: «تعرض خط أنابيب شرق غرب لهجوم جديد أمس. استُهدفت محطة ضخ تقع في خريص، شرق الرياض. لم يسبق استهدافها من قبل. الأضرار جسيمة، وتوقفت عمليات الضخ مجددًا».

ويمثل خط أنابيب شرق–غرب أحد أهم مكونات البنية التحتية النفطية، ليس في السعودية فحسب، وإنما لما له من أثر في أمن الطاقة العالمي.

ويوفر الخط مسارًا استراتيجيًا لنقل النفط الخام من مناطق الإنتاج والمعالجة في شرق المملكة إلى ساحل البحر الأحمر، بما يتيح الوصول إلى الأسواق العالمية عبر طريق لا يعتمد بصورة مباشرة على المرور بمضيق هرمز.

ويمتد الخط، المعروف باسم «بترولاين»، لنحو 1,200 كيلومتر، ويربط المنطقة الشرقية بمرافق التصدير في ينبع على الساحل الغربي.

وتكمن أهمية الخط في قدرته على نقل كميات كبيرة من النفط عبر الأراضي السعودية، بما يمنح المملكة مرونة أكبر في إدارة صادراتها وتنويع مسارات وصولها إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية وغيرها.