إصابة 5 فلسطينيين بينهم طفلان في قصف للاحتلال على غزة

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أصيب خمسة فلسطينيين، بينهم طفلان، اليوم الاثنين، جراء إطلاق نار وقصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي بإصابة سيدة في الرأس جراء إطلاق نار من زورق إسرائيلي في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

كما أصيب فلسطيني بجروح حرجة جراء غارة نفذتها طائرة بدون طيار (درون) تابعة للاحتلال في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت لاحق، أفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة أربعة مواطنين، بينهم طفلان، في غارة للاحتلال استهدفت منطقة مواصي خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 6 شهداء، بينهم 3 شهداء جدد، و2 متأثرين بإصابتهما، وشهيد جرى انتشال جثمانه، و26 إصابة.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، بلغت 1,460، فيما بلغ عدد الإصابات 5,116، إضافة إلى انتشال جثامين 836 شهيدًا.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,243، فيما بلغ إجمالي الإصابات 175,232.