تحالف دعم الشرعية يعلن مشاركة 100 مقاتلة في عملية فجر اليمن

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- المالكي: نؤمّن الحماية الجوية لمضيق باب المندب.. ودمرنا 324 هدفا عالي القيمة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، مشاركة 100 طائرة مقاتلة، فجر الاثنين، في عملية "فجر اليمن".

وقال المالكي إن مقاتلات التحالف التي شاركت في عملية "فجر اليمن"، دمرت 324 هدفا عالي القيمة مع انطلاق العملية.

وأضاف أن مقاتلات التحالف "تؤمّن الحماية الجوية لمضيق باب المندب، والتعامل مع الأهداف المتحركة مستمر".

ومن جهته، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، أن عملية فجر اليمن مستمرة لتحقيق أهدافها العملياتية.

وأوضح النزيلي، أن القوات الحكومية قطعت الطريق بين ذوباب والمخا وأحكمت السيطرة النارية عليه.

وأضاف النزيلي، في سلسلة منشورات على منصة "إكس" أن هناك المئات من المحاصرين من العناصر الحوثية بمنطقة ذوباب، مطالبا إياهم بتسليم أنفسهم للقوات الحكومية.

وتابع أن بعض عناصر الميليشيا الحوثية "هربوا بالقوارب عبر البحر بعد محاصرتهم".

وتمكنت قوات درع الوطن وألوية العمالقة، مسنودة بالمقاومة الشعبية، في وقت سابق اليوم، من تحرير مديرية ذوباب ومواقع استراتيجية في محيط مضيق باب المندب، غرب محافظة تعز، بعد مواجهات مع جماعة الحوثي

وقال مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "إن قوات من درع الوطن والوية العمالقة نفذت عملية عسكرية واسعة بغطاء جوي استهدفت مواقع وتحركات المليشيات الحوثية في عدد من مناطق المديرية، وتمكنت خلالها من التقدم والسيطرة على مواقع مهمة، وقطع خطوط وامدادات الطرق المؤدية إلى باب المندب".

وأضاف المصدر: "أن المواجهات أسفرت سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية الارهابية، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار، إضافة إلى تدمير وإعطاب عدد من الآليات والمعدات العسكرية، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار تحت ضغط العمليات العسكرية".

ووفقا للمصدر، فإن القوات تواصل عمليات التمشيط وتأمين المواقع والمناطق المحررة، وقطع طرق الإمداد أمام المليشيات الحوثية الإرهابية.

وتواصل القوات المسلحة اليمنية عملياتها العسكرية النوعية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ببدء معركة التحرير واستكمال استعادة أراضي الدولة ومؤسساتها وبسط سيادتها الوطنية، وتحقيق المهام الموكلة إليها.