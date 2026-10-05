الجيش اليمني يعلن قطع الطريق بين ذوباب والمخا

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، إن القوات الحكومية قطعت الطريق بين ذوباب والمخا وأحكمت السيطرة النارية عليه.

وأضاف النزيلي في سلسلة منشورات على منصة إكس أن هناك المئات من المحاصرين من العناصر الحوثية بمنطقة ذوباب، مطالبا إياهم بتسليم أنفسهم للقوات الحكومية.

وتابع أن بعض عناصر الميليشيا الحوثية "هربوا بالقوارب عبر البحر بعد محاصرتهم". وشدد على أن عملية فجر اليمن مستمرة لتحقيق أهدافها العملياتية.

تمكنت قوات درع الوطن وألوية العمالقة، مسنودة بالمقاومة الشعبية، في وقت سابق اليوم، من تحرير مديرية ذوباب ومواقع استراتيجية في محيط مضيق باب المندب، غرب محافظة تعز، بعد مواجهات مع جماعة الحوثي.

وقال مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "إن قوات من درع الوطن والوية العمالقة نفذت عملية عسكرية واسعة بغطاء جوي استهدفت مواقع وتحركات المليشيات الحوثية في عدد من مناطق المديرية، وتمكنت خلالها من التقدم والسيطرة على مواقع مهمة، وقطع خطوط وإمدادات الطرق المؤدية إلى باب المندب".

وأضاف المصدر: "المواجهات أسفرت سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية الارهابية، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار، إضافة إلى تدمير وإعطاب عدد من الآليات والمعدات العسكرية، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار تحت ضغط العمليات العسكرية".

ووفقا للمصدر، فإن القوات تواصل عمليات التمشيط وتأمين المواقع والمناطق المحررة، وقطع طرق الإمداد أمام المليشيات الحوثية الارهابية.

وتواصل القوات المسلحة اليمنية عملياتها العسكرية النوعية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، ببدء معركة التحرير واستكمال استعادة أراضي الدولة ومؤسساتها وبسط سيادتها الوطنية، وتحقيق المهام الموكلة إليها.