ضبط مزارع بأسيوط يدير صفحة تروج لأعمال الدجل والشعوذة

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسيوط ومباحث الإنترنت القبض على شخص يدير صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى ترويج لأعمال الدجل والشعوذة بمقابل مادى.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، رصدت نصب شخص على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه الإجرامى على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى.



وأضافت الوزارة أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وهو مزارع له معلومات جنائية مقيم بأسيوط، وضُبط بحوزته هاتفين محمول "بفحصهما تبين احتواء أحدهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة للنصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني.