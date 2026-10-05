السفير فائد مصطفى يبحث مع وفد مندوبية فلسطين بالجامعة العربية مستجدات القضية الفلسطينية

استقبل السفير الدكتور فائد مصطفى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية، وفد المندوبية الدائمة لفلسطين لدى الجامعة برئاسة السفير مهند العكلوك المندوب الدائم، بهدف بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك ما بين قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة ومندوبية فلسطين في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء مستجدات القضية الفلسطينية وتحدياتها في ظل هذه المرحلة الصعبة والحرجة التي تمر فيها في ظل الممارسات الإسرائيلية العنصرية والتصعيد الممنهج بحق السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشكل يومي في كافة المدن والقرى الفلسطينية في غزة والضفة والقدس.

كما تناول اللقاء مخرجات قرارات مجالس جامعة الدول العربية على مختلف المستويات، وخاصة قرارات الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر الماضي والخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع والعربي الإسرائيلي، وكيفية التنسيق المشترك في متابعة تنفيذ قرارات تلك المجالس، بغية توحيد الجهود في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وقد أطلع مصطفى وفد المندوبية الدائمة لدولة فلسطين على جهود نبيل فهمي الأمين العام للجامعة العربية، في دعم وتعزيز ومناصرة القضية الفلسطينية، وتحديدا لقاءاته في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي انتهت أعمالها الاٍسبوع الماضي.

وفي ختام اللقاء تم التأكيد على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك ما بين قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة والمندوبية الدائمة لفلسطين لدى الجامعة، بما في ذلك التنظيم المشترك لفعاليات مرتبطة بالقضية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.