مظاهرة في جنيف تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل

ندد نحو 1500 شخص، خلال مظاهرة في جنيف، بممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وطالبوا سويسرا بفرض حظر عسكري، وفي مجالي الطاقة والتجارة، على إسرائيل.

وبحسب ما نشره موقع «سويس إنفو»، نظّم المظاهرة تجمّع «طوارئ فلسطين» (Collectif Urgence Palestine)، وندد المشاركون بما وصفوه «تطهيرًا عرقيًا» في الأراضي الفلسطينية، وهو سيناريو حذرت منه الأمم المتحدة مرارًا. وكان من بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون: «سويسرا متواطئة».

وقدّرت شرطة جنيف عدد المشاركين بنحو 1500 شخص. وقال متحدث باسمها إن المظاهرة جرت بسلام. ونُظمت المظاهرة قبيل مرور ثلاثة أعوام على حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

كما ندد المشاركون باستخدام التجويع سلاحًا في الحرب، وبالأعداد الكبيرة من القتلى والجرحى في قطاع غزة. وانتقدوا أيضًا ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية.

ويرى المتظاهرون أن برن لم تتحرك خلال السنوات الثلاث الماضية، بل دعمت إسرائيل في بعض الأحيان. وطالبوا بقطع جميع العلاقات التجارية والعلمية والثقافية مع إسرائيل، ووقف أي تعاون عسكري معها، في وقت ترتبط فيه سويسرا بصفقة لشراء طائرات مسيّرة إسرائيلية.

كما طالب المحتجون باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، إذا دخلا الأراضي السويسرية، تنفيذًا لمذكرتي التوقيف الصادرتين بحقهما عن المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت برن قد أكدت مرارًا أن المسئولَين لن يخضعا للملاحقة إذا قدما إلى سويسرا للمشاركة في مفاوضات. في المقابل، يطالب التجمّع السلطات الفيدرالية بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية.