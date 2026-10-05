تايلاند تستعد لهطول مزيد من الأمطار مع ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 31

حذرت السلطات التايلاندية، اليوم الاثنين، من هطول مزيد من الأمطار ووقوع فيضانات غامرة، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة ضحايا الفيضانات التي تشهدها أنحاء البلاد منذ منتصف سبتمبر إلى 31.

وقالت هيئة الإرصاد، إنه من المتوقع هبوب عواصف رعدية ورياح قوية وهطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء تايلاند ابتداء من اليوم الاثنين حتى بعد غد الأربعاء، مما يزيد من خطورة وقوع فيضانات غامرة، خاصة في المناطق المنخفضة.

كما من المتوقع هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة للغاية في بعض المناطق بوسط وشرق وجنوب البلاد، بما في ذلك العاصمة بانكوك.

وقالت سلطات بانكوك إنها تتخذ إجراءات للحد من خطورة وقوع المزيد من الفيضانات، بما في ذلك تجفيف المزيد من المياه من القنوات الرئيسية في المدينة لتعزيز سعتها لاستيعاب الأمطار، ونشر المزيد من مضخات المياه في المناطق عالية الخطورة.

وقالت إدارة الحد من الكوارث والتخفيف منها إن أكثر من 5ر3 مليون شخص مازالوا متضررين من الفيضانات في أنحاء البلاد حتى اليوم الاثنين. وقد تم تسجيل 31 حالة وفاة في ثمانية أقاليم، من بينهم أربعة أشخاص في بانكوك.