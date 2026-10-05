هيئة بحرية بريطانية: ناقلة نفط تتراجع عن عبور هرمز بعد تهديدات من الحرس الثوري الإيراني

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تلقت بلاغًا عن حادث وقع على بعد 11 ميلًا بحريًا شمال خصب في سلطنة عمان.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن ناقلة نفط كانت تعبر مضيق هرمز تلقت تحذيرًا من الحرس الثوري يطالبها بالعودة وإلا فسيتم استهدافها.

وأضافت أن ناقلة النفط امتثلت لتوجيهات الحرس الثوري الإيراني بعدم العبور في مضيق هرمز.

وتأتي هذه الوقائع في ظل توترات بين إيران والولايات المتحدة بشأن مسار الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والسلع.

ويعد مضيق هرمز أحد أبرز ملفات التفاوض بين طهران وواشنطن، في ظل تباين مواقف الطرفين بشأن إدارة حركة الملاحة فيه.