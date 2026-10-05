جائزة نوبل في الطب تذهب لكل من دايسروث وهيجمان وناجل

أعلنت لجنة نوبل، اليوم الاثنين، منح جائزة نوبل في الطب للأمريكي كارل دايسروث والألمانيين بيتر هيجمان وجورج ناجل، "لاكتشافاتهم المتعلقة بقنوات ​الأيونات التي يتم ‌التحكم فيها بالضوء وعلم البصريات الوراثية".

وكانت جائزة 2025 من نصيب الأمريكيين ماري برانكو وفريد رامسديل والياباني شيمون ساغاغوتشي تقديرا لأبحاثهم المتعلقة بالتحمل المناعي الطرفي، الذي يمثل التحمل المناعي الذي تصل إليه بعض الخلايا بعد بلوغ مرحلة النضج، بحسب موقع "فرانس 24" الإخباري.

وفي 2024، فاز العالمان الأمريكيان فيكتور أمبروس وغاري روفكون بالجائزة ذاتها لاكتشافهما الحمض النووي الريبوزي الدقيق (ميكرو آر إن إيه) ومعرفة دوره في تنظيم الجينات.

ويحصل الفائزون بجائزة نوبل في الطب، والتي تمنحها جمعية نوبل بمعهد كارولينسكا الطبي في السويد، على مكافأة قدرها 11 مليون كرونة سويدية، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية مقدمة من ملك السويد.