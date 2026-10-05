القوات الروسية تستهدف منشأة ميناء ومحطة طاقة وسفن شحن عسكرية أوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة التابعة لها استهدفت خلال الليل، محطة طاقة، فضلا عن استهداف منشأة ميناء تستخدم لنقل البضائع العسكرية وسفن.

وقالت الوزارة، في بيان: "تواصل القوات المسلحة الروسية شن ضربات بطائرات مسيرة ضد مرافق البنية التحتية للطاقة والموانئ الأوكرانية والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أن من بين الأهداف المستهدفة محطة كوتشيتوك الكهربائية الفرعية بمقاطعة خاركيف.

وقالت الوزارة إنه تم استهداف نقطة ميناء فيلكوفو المستخدمة لنقل البضائع العسكرية بمقاطعة أوديسا، فضلا عن مرافق تخزين الوقود ومواد التشحيم في ميناء تشيرنومورسك.

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، في أثناء العبور البحري جنوب مدينة أوديسا، تم استهداف سفينة بحرية كانت تنقل شحنات عسكرية".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.