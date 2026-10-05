3 إصابات برصاص الاحتلال على مدخل بني نعيم شرق الخليل

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أصيب ثلاثة أشخاص برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مدخل بني نعيم شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر صوب مركبة قرب مدخل بني نعيم شرق الخليل، ما تسبب بإصابته ثلاثة شبان بجروح، لم تتضح طبيعة إصابتهم بعد.

بدوره، قال الهلال الأحمر، إن قوات الاحتلال تمنع طواقمه في الخليل من الوصول إلى الإصابات داخل مركبة قرب بني نعيم.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، ذكر شاهد عيان، أنه شاهد جنود الاحتلال يخرجون شخصين من داخل السيارة التي أطلقوا عليها النيران.

وأضاف أن الشخصين تم إلقاؤهما على الأرض وتغطيتهما، ومنع الجنود أي أحد بالاقتراب منهما، بما في ذلك سيارتي إسعاف.