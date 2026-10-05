النائب مختار همام: حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان يحقق المساواة بين الطلاب

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أعلن النائب مختار همام وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الموافقة على تقرير اللجنة العامة بشأن رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وكذلك على بيان رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس على المادة 25 بمشروع قانون جامعة كيان بالقوات المسلحة.

وأوضح أن الاعتراض من جانب الرئيس يستهدف استكمال الإطار التشريعي المنظم للمشروع بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على اتساق النصوص القانونية ودقتها.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية مراعاة الملاحظات الدستورية والتشريعية ذات الصلة عند إقرار النص في صورته النهائية.

وأشار النائب مختار همام، إلى أن حذف المادة يحقق المساواة والعدالة التي أقرها الدستور بين جميع المواطنين، بما يحافظ على استقلال الجامعات.