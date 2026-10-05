أوكرانيا: نحو مليون و542 ألف قتيل وجريح في صفوف الجيش الروسي منذ بدء الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و542 ألفا و720 فردا، من بينهم 2020 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12393 دبابة، و25487 مركبة قتالية مدرعة، و50733 نظام مدفعية، و2182 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1688 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 443 طائرة حربية، و356 مروحية، و548095 طائرة مسيرة، و5126 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و157985 من المركبات وخزانات الوقود، و4793 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.