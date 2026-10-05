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انطلقت منذ قليل، منافسات بطولة العالم لناشئي الريشة الطائرة تحت 19 سنة والمقامة على مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 5 وتستمر حتى 17 أكتوبر الجاري بمشاركة 47 دولة.

وتشهد البطولة منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة طمعًا في حصد لقب منافسات الفرق علمًا أن المنتخب الأندونيسي هو حامل لقب البطولة الماضية التي أقيمت عام 2024 بالصين.

ووصلت إلى القاهرة جميع البعثات والمنتخبات المشاركة في البطولة المونديالية وأبدت سعادتها بالتواجد على أرض الحضارة والتاريخ.

وحرصت المنتخبات المشاركة في البطولة على خوض حصة تدريبية على أرضية الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي استعدادًا لإنطلاق البطولة.

وأقام مسؤولو الاتحاد الدولي للعبة مراسم قرعة البطولة مرة أخرى عقب انسحاب دولتي البحرين والسنغال في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق البطولة.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في مجموعة نارية إلى جوار كلًا من: "اليابان - ألمانيا - البرتغال - إسبانيا - فنلندا".

فيما جاءت القرعة بشكل كامل كالتالي:

المجموعة الأولى: "ماليزيا - بولندا - سلوفينيا - أمريكا - أوغندا - سلوفاكيا".

المجموعة الثانية: "التشيك - سنغافورة - النمسا - إستونيا - كندا - الفلبين".

المجموعة الثالثة: "تايوان - نيوزيلندا - غانا - أندونيسيا - سيريلانكا - أذربيجان".

المجموعة الرابعة: "الهند - بيرو - الجزائر - بلغاريا - الإمارات - أستراليا".

المجموعة الخامسة: "الصين - جنوب أفريقيا - زامبيا - تركيا - موريشيوس - زيمبابوي".

المجموعة السادسة: "اليابان - مصر - ألمانيا - البرتغال - إسبانيا - فنلندا".

المجموعة السابعة: "هونج كونج - إنجلترا - المجر - رومانيا - أرمينيا".

المجموعة الثامنة: "تايلاند - البرازيل - السنغال - كوريا الجنوبية - الدنمارك - قبرص".