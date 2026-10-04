غزة: شهيدان أحدهما طفلة و10 إصابات في قصف الاحتلال جنوب دير البلح

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استشهدت طفلة وشاب، وأصيب 10 آخرون، اليوم الأحد، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الطفلة سها محمد ناصر (6 سنوات)، متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال داخل خيمة نزوح عائلتها في وادي السلقا، جنوب مدينة دير البلح.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الشاب صقر القيسي استشهد في قصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال مركبة في محيط منطقة الحاووز.

ويتواصل قصف الاحتلال المدفعي في حي الشيخ ناصر شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وباستشهاد الشاب، ترتفع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، إلى 1447، فيما تجاوز عدد الإصابات الـ 5060، إضافة إلى انتشال جثامين 835 شهيدًا.