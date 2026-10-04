ياسمين علي تعلن مشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية: شرف كبير ليا إن بيتي يقولي إنه محتاجني

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أعلنت المطربة ياسمين علي عن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت ياسمين: "شرف كبير ليا إن بيتي مهرجان الموسيقى العربية يقولي إنه محتاجني… أكيد لازم أكون موجودة".

وأضافت مازحة: "استنوني في مهرجان الموسيقى العربية.. عارفين لو ماجيتوش عارفاكم واحد واحد".

ووجهت ياسمين، عبر منشورها الشكر والتقدير للدكتور رضا الوكيل رئيس دار الأوبرا ومستشار رئيس دار الأوبرا محمد منير وللصحفي وليد الدرملي، على دعمهم ومسانتدهم، معلنة دعمها الكامل لموقف الدكتور رضا الوكيل.

وكان الفنان علي الحجار، أعلن عودته للمشاركة في فعاليات المهرجان بعد استجابة دار الأوبرا المصرية لمطالب الموسيقيين، بحسب ما أعلنه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتأتي عودة علي الحجار بعد أزمة شهدتها مشاركته في الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية، بعدما أعلن في وقت سابق اعتذاره عن المشاركة بسبب خلاف حول الميزانية المخصصة للفرقة الموسيقية المصاحبة له.

وكان الحجار قد قال إن الميزانية المحددة للفرقة الموسيقية لا تناسب الموسيقيين، مؤكدا أن اعتراضه يتعلق بالمقابل المخصص لأعضاء فرقته وليس بأجره الشخصي.