ميرتس يصل إلى كييف للتعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا

وصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى كييف، اليوم الأحد، للتعهد بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا في مواجهة الحرب مع روسيا، حيث أفادت مصادر حكومية بأن الدعم سيشمل طائرات مسيرة اعتراضية وأسلحة بعيدة المدى.

وقال ميرتس، لدى وصوله إلى العاصمة الأوكرانية بالقطار، "إذا لم يتم إيقاف روسيا، فإن آلتها الحربية ستنقلب ضدنا عاجلا أم آجلا".

ويرافق ميرتس وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه و10 من قادة الأعمال في قطاعي الدفاع والطاقة.

وقالت مصادر حكومية إن ميرتس يعتزم تقديم تعهدات بمزيد من الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، بما في ذلك تسليم آلاف الطائرات المسيرة الاعتراضية وتسريع وتيرة إنتاج الأسلحة بعيدة المدى.