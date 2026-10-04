انطلقت مساء أمس فعاليات الدورة السادسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، برئاسة الناقد الفني والكاتب الصحفي الدكتور ياسر محب، بحضور عدد من نجوم الفن وصناع السينما والإعلام، إلى جانب أعضاء لجان التحكيم وضيوف المهرجان.

وشهد حفل الافتتاح فقرات غنائية بقيادة المايسترو يحيى الموجي، تضمنت عددًا من ألحان الموسيقار الراحل محمد الموجي، في استعادة لأجواء من ذاكرة الموسيقى المصرية.

- سوزان نجم الدين وجيسيكا حسام الدين تقدمان الحفل

قدمت حفل الافتتاح الفنانة سوزان نجم الدين والفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين، في مشاركة جمعت بين جيلين من الفنانين.

وقالت سوزان نجم الدين إن السينما ليست مجرد لغة للحكي، موضحة أن الصورة يمكن أن تتجاوز الكلمات، وأن السينما قادرة على التواصل مع الجمهور دون الحاجة إلى ترجمة، لأنها تقدم أحلامًا ومشاعر مشتركة بين البشر.

وأضافت: «على مدى أيام المهرجان سنعيش تجربة جديدة نحتفي خلالها بالمواهب واللغة السينمائية، التي تمثل جسرًا للتواصل بين الثقافات والأجيال»، مؤكدة أن «مصر دائمًا حضن دافئ للفن والثقافة».

من جهتها، قالت جيسيكا حسام الدين إن المهرجان يمثل دعوة إلى نقل الثقافات وتبادل الرؤى بين الأجيال المختلفة، مضيفة أن اختيارها ضمن لجنة تحكيم الدورة يمثل تجربة مهمة تتعلم منها إلى جانب كبار الفنانين وصناع السينما.

- تكريم نادية الجندي وشريف منير وسوزان نجم الدين وأحمد مجدي

شهد حفل الافتتاح تكريم عددا من الشخصيات الفنية والثقافية، من بينهم الفنانة نادية الجندي، والفنان شريف منير، والفنانة سوزان نجم الدين، والفنان أحمد مجدي.

وحظيت نادية الجندي باستقبال حافل لدى صعودها إلى خشبة المسرح، حيث أعربت عن سعادتها بالتكريم، قائلة إنه يأتي من مهرجان ترى أنه يتيح مساحة للحوار ولقاء الثقافات.

وقالت الجندي إن الفيلم الذي عُرض خلال تكريمها أعاد إليها ذكريات مشوار فني طويل، وصفته بأنه كان مليئًا بالتحديات، مضيفة: «هذه المهنة صعبة للغاية وكلها تحديات، ومن يخلص لها جيدًا يجد ردود فعل كبيرة من الجمهور».

وأضافت: «قضيت حياتي كلها للفن وضحيت بكل شيء، وعشت تحديات كيف أحافظ على ثقة جمهوري، وكل عمل كنت أقدمه كنت أسأل نفسي عن العمل الذي يليه».

وفي ختام كلمتها، وجهت الجندي الدعوة إلى وزارة الثقافة وأجهزة الدولة والفنانين لدعم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، قائلة إنه «مهرجان محترم وراقٍ ويستحق أن يصل إلى العالمية».

كما كُرم الفنان شريف منير، الذي أعرب عن سعادته بالتكريم، مشيرًا إلى أنه فخور بالفيلم الذي استعرض مشواره الفني، وقال إنه يرغب في أن يرى أحفاده تلك الأعمال ويعرفوا ما قدمه في السينما المصرية.

ووجه شريف منير الشكر إلى نادية الجندي، قائلًا إنها «شالت السينما على كتافها»، مشيرًا إلى أنه شاركها إحدى تجاربه الفنية الأولى في فيلم «عالم وعالمة».

وكرم المهرجان كذلك الفنانة سوزان نجم الدين، التي أعربت عن سعادتها بالتكريم في مصر، وقالت: «مصر الحبيبة تحتضن كل نجوم العالم»، مهدية تكريمها إلى كل شخص لم يتخل عن حلمه، وإلى كل أم قدمت الكثير من أجل أبنائها.

كما أعرب الفنان أحمد مجدي عن تقديره للتكريم، قائلا إن المهرجان جمع أسماء فنية كبيرة، من بينها نادية الجندي، وقدم نماذج أسهمت في صناعة تاريخ السينما المصرية.

- ياسر محب: نسلط الضوء على المدارس السينمائية المختلفة

وأكد الدكتور ياسر محب، رئيس المهرجان، أن الدورة السادسة تواصل التركيز على فكرة تواصل الأجيال، إلى جانب تسليط الضوء على المدارس السينمائية المختلفة منذ نشأة السينما، والعمل على الحفاظ على الذاكرة والتاريخ السينمائي.

وذكر أن الدورة الحالية تقام تحت شعار «العودة إلى المستقبل»، وتتضمن عددًا من الفعاليات التي تناقش العلاقة بين تاريخ السينما ومستقبل صناعة الصورة.

كما أوضح أن برنامج الدورة يشهد إقامة مجموعة من الـMasterclasses يقدمها عدد من النجوم وصناع السينما، بهدف إتاحة الفرصة للجمهور والمهتمين بالصناعة للتعرف على تجاربهم وخبراتهم.

- تعاون مع وزارة الخارجية والسفارة التونسية

وشهد حفل الافتتاح حضور السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، الذي أشار إلى اهتمام وزارة الخارجية بالمهرجان، وكشف عن وجود تعاون بين الوزارة والمهرجان لبحث إمكانية نقل بعض أنشطته إلى السفارات المصرية في عدد من دول العالم.

كما أكد عز الدين، قنصل تونس في مصر، أهمية المهرجان ودوره في دعم العلاقات الثقافية، مشيرًا إلى وجود تعاون مرتقب بين المهرجان والسفارة التونسية خلال الفترة المقبلة، يتضمن أنشطة سينمائية في مجالات التدريب والعروض والدورات والإنتاج المشترك، على أن يتم وضع التصور النهائي لهذه الأنشطة خلال الفترة المقبلة.

- سعاد حسني تتصدر السجادة الحمراء

وشهدت السجادة الحمراء حضورًا رمزيًا للفنانة الراحلة سعاد حسني، من خلال مجسم لها تصدر السجادة، باعتبارها نجمة أفيش الدورة السادسة، وذلك بالتزامن مع مرور 25 عامًا على رحيلها عام 2001.

وتأتي هذه اللفتة ضمن اهتمام المهرجان بذاكرة السينما المصرية، وربطها بالأسئلة المتعلقة بمستقبل الصورة وصناعة المحتوى في ظل التحولات التقنية المتسارعة.

- حضور فني وسينمائي

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من الفنانين وصناع السينما وأعضاء لجان التحكيم، من بينهم فراس سعيد، ونضال الشافعي، ومحمود حمدان، وولاء الشريف، ومحمد صلاح العزب، والدكتورة إيمان يونس رئيس لجنة التحكيم، ونسرين عبد العزيز، والمخرج هشام علي عبد الخالق، والمخرج أحمد صالح، والفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين.

- فعاليات الدورة السادسة

وتتضمن الدورة السادسة مجموعة من العروض والندوات والمناقشات المتخصصة حول مستقبل العلاقة بين السينما والتطور التقني في صناعة المحتوى البصري، مع اهتمام بالتحولات التي أحدثتها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في مراحل الكتابة والإنتاج والتصوير والمونتاج والمؤثرات البصرية.