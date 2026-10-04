قاليباف: مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى استيفاء شروطنا السبعة

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إن "المسارات الملاحية في مضيق هرمز ستظل مغلقة حتى يتم استيفاء الشروط السبعة التي وضعتها إيران والمستندة إلى مذكرة إسلام آباد".

وأضاف قاليباف أن "الولايات المتحدة الأمريكية تواجه حالة من العجز أمام صمود الشعب الإيراني". مشيراً إلى أن "المقترحات التي قدمتها واشنطن عبر وسطاء لن تغير من ثبات الموقف الإيراني؛ إذ انتهى زمن فرض الإملاءات والمطالب الأحادية".

وتابع: "إن التناقض في الخطاب الأمريكي، الذي يتراوح بين التهديد العسكري والادعاء بالرغبة في التفاوض، ليس إلا محاولة لتضليل الرأي العام وإحداث ارتباك في عملية صنع القرار الإيراني". مضيفًا أن "السياسة الخارجية والأمن القومي لإيران يُبنيان على الأفعال والواقع الميداني للخصم لا على الخطابات الإعلامية المتناقضة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وفي يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، التي نصت على وقف العمليات العسكرية وبدء ترتيبات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، فيما أرسل البيت الأبيض نص الاتفاق إلى الكونجرس في اليوم التالي.

لكن الاتفاق تعثر لاحقا وسط خلافات بشأن تنفيذه والملاحة في مضيق هرمز، وتجددت المواجهات خلال يوليو الماضي.

وأدى التصعيد حول الحرب الأمريكية الإيرانية، إلى شل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز من الخليج، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود والسلع الصناعية في معظم دول العالم.