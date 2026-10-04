 عمرو أديب عن هجوم الإخوان عليه: ربي اجعلني دوما سببا في أرزاق الناس! - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمرو أديب عن هجوم الإخوان عليه: ربي اجعلني دوما سببا في أرزاق الناس!


نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2026 - 10:59 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2026 - 10:59 ص

تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن الهجوم الشديد الذي يتعرض له من جماعة الإخوان الإرهابية، قائلًا إنهم «يخشون شيئًا ما».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد: «كلما هاجمني الإخوان بضراوة شديدة، وتحولوا إلى لجان ساذجة تردد كلها نفس الكلام والمعنى، اعرف أنهم يخشون شيئَا ما».

وأضاف: «لا يهاجمون من أجل المبادئ أو المثل، ولكن هناك شيئًا ما عندهم في خطر، بالتجربة عادة ما تكون مصلحة أو سبوبة، أكل عيش يعني، وهذا مفهوم وعادي، ولكن فقط لا يجب التخفي في زي الواعظين، ربي اجعلني دوما سببًا في أرزاق الناس!».

 

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