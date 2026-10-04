الجيش اليمني يعلن قصف أهداف حوثية في صنعاء وصعدة

أعلن الجيش اليمني الحكومي، اليوم الأحد، توجيه ضربات إلى أهداف حيوية تابعة لجماعة الحوثيين في محافظتي صنعاء وصعدة، مؤكداً أن "قدرات الحوثيين لن تكون بمنأى عن نيران القوات الحكومية".

وقال ماجد النزيلي، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة إن القوات وجهت "ضربات موجعة ضد أهداف حيوية للحوثيين في صنعاء وصعدة"، مضيفاً أن "قدرات المليشيا الحوثية لن تكون في مأمن من نيران قواتنا المسلحة وسندمرها".

في السياق نفسه، قال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن قصفاً عنيفاً هز العاصمة صنعاء، مشيرين إلى أن المقاتلات الحربية جددت غاراتها على مواقع متفرقة في المدينة.

وأضاف الشهود أنهم شاهدوا ألسنة لهب وأعمدة دخان تتصاعد من مناطق جنوب وشرق العاصمة، دون أن تتضح على الفور المواقع المستهدفة أو حجم الخسائر الناجمة عن القصف.

وبحسب الشهود، يعتقد أن الغارات استهدفت مواقع في جبلي عطان ونقم.

من جانبها، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين إن "عدواناً سعودياً" استهدف العاصمة صنعاء، دون أن تحدد المواقع المستهدفة أو تقدم تفاصيل عن حجم الخسائر.

وتأتي هذه الضربات بعد ساعات من إعلان يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، "استهداف شركة أرامكو" في العاصمة السعودية الرياض بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، في هجوم قال إنه جاء رداً على الغارات السعودية على صنعاء ومحافظات يمنية أخرى.