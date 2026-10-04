الخارجية الإيرانية: طهران تركز على أمن مضيق هرمز لا الملف النووي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن طهران لم تعرض السماح بتفتيش منشآتها النووية مقابل تخفيف العقوبات، نافيًا ما أُثير بشأن تقديم مثل هذا المقترح.

وقال بقائي، خلال مؤتمر صحفي، إن المقترحات الأمريكية لا تزال في إطار المواقف السابقة لواشنطن بشأن الملف النووي، مشيرًا إلى أن طهران أبلغت الجانب الأمريكي بأن تركيزها في المرحلة الحالية ينصب على أمن مضيق هرمز.

وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا»، نفى بقائي، تقارير إعلامية أمريكية أفادت بإبعاد اثنين من أعضاء الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح أن مغادرة الوفد الإيراني للولايات المتحدة كانت معلنة ومحددة مسبقًا، مشيرًا إلى أن أحد الدبلوماسيين الإيرانيين كان من المقرر أن يبقى في نيويورك بضعة أيام إضافية لأداء مهامه، لكنه غادر بعد ما وصفه بـ«الضغوط» التي مورست عليه.

واعتبر أن ما جرى يمثل، من وجهة نظر طهران، انتهاكًا من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، مضيفًا أن التقارير المتعلقة بتحركات الوفد الإيراني لا تستحق الاهتمام، على حد تعبيره.