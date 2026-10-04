قصف روسي يستهدف جسرا في كييف خلال زيارة ميرتس

قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، على تطبيق تيليجرام، اليوم ⁠الأحد، إن غارة جوية روسية استهدفت الجسر الشمالي في المدينة، بالتزامن مع وصول المستشار الألماني، ‌فريدريش ⁠ميرتس، إلى المدينة لإظهار الدعم للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف كليتشكو ⁠أن الضربة أصابت أرضية الجسر الذي ⁠تعرض للهجوم بالفعل ⁠أمس، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وذكر مسئولون في الحكومة الألمانية أن ميرتس سيعلن مجموعة إجراءات تشمل تقديم مليار ‌يورو مساعدات عسكرية و350 مليون يورو لإصلاحات في قطاع الطاقة. ومن المتوقع أيضا أن تضع الزيارة اللمسات الأخيرة على اتفاق للإنتاج المشترك لأنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار (درونز).

وقال ميرتس "سافرت إلى كييف اليوم لأن أوكرانيا بحاجة إلى كل دعمنا في الأسابيع المقبلة"، مضيفا أن "إذا لم يتم وقف روسيا، فستنقلب آلتها الحربية ضدنا عاجلا أم آجلا".

وتابع "سأقول للرئيس زيلينسكي اليوم: ⁠يمكنك الاستمرار في الاعتماد على مساعدتنا".

ويرافق المستشار الألماني وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، ووفد اقتصادي يضم مسئولين تنفيذيين من سيمنس إنرجي وهينسولت وديهل ديفنس وكوانتم سيستمز وشركات أخرى.

ومن المتوقع أيضا أن يحث ميرتس الحكومة الأوكرانية على إحراز تقدم في الإصلاحات التي يطلبها شركاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مكافحة الفساد.

في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية ⁠الروسية في بيان أمس السبت، إن موسكو ستواصل ضرب أهداف في أوكرانيا بصورة منهجية فيما قالت إنها ضربات انتقامية للهجمات الأوكرانية على روسيا في الأشهر القليلة الماضية. وحذرت الرعايا الأجانب وموظفي البعثات الدبلوماسية من البقاء ⁠في أو السفر إلى أوكرانيا.