صحة غزة تحذر من تفاقم أزمة النقص الحاد والانهيار غير المسبوق في القدرات المخبرية الأساسية

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، من تفاقم أزمة النقص الحاد والانهيار غير المسبوق في القدرات المخبرية الأساسية، والتي تشكل عصب التشخيص ومتابعة حالات آلاف المرضى في الأقسام الطبية كافة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن المختبرات الطبية تعيش اليوم واقعًا كارثيًا، وتفتقر لأهم مقومات استمرار الخدمة، وتحديدًا «أجهزة الفحص الكيميائي» التي تُعد العمود الفقري للرعاية الطبية اليومية.

ونوهت أن «المنظومة المخبرية تعرضت لضربة قاصمة أدت إلى تدمير 52% من إجمالي الأجهزة، وخروجها بالكامل عن الخدمة».

وأشارت إلى أن الأجهزة التي لا تزال تعمل «تلفظ أنفاسها الأخيرة»، منوهة أن 30% منها متهالكة وكثيرة الأعطال، وتفتقر بشكل قطعي لقطع الغيار، مما يضعها تحت خطر التوقف التام والمفاجئ في أي لحظة.

وشددت على أن «الحاجة باتت حرجة وماسة لإدخال أجهزة مخبرية حديثة كبديل فوري عما دُمر، لضمان عدم توقف عجلة الرعاية الصحية بالكامل».

وذكرت أن «استمرار هذه الأزمة بمستوياتها الكارثية ليس مجرد أزمة لوجستية، بل هو حكم مباشر بتجريد الطواقم الطبية من أدواتها التشخيصية الأهم، مما ينعكس بشكل خطير ومباشر على حياة المرضى».

وطالبت بـ«تدخل فوري وعاجل لإدخال الأجهزة المخبرية الجديدة وقطع الغيار اللازمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل توقف الخدمة المخبرية بشكل نهائي».