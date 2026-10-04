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أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، فرض الإغلاق الشامل على الضفة الغربية ومعابر غزة بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر.

وأعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فرض إغلاق شامل على الضفة وإغلاق معابر قطاع غزة، يومي الاثنين والأربعاء، 5 و7 أكتوبر، بالتزامن مع ذكرى عملية السابع من أكتوبر.

وبحسب القرار، تُفرض القيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما تُغلق معابر قطاع غزة خلال الفترة المحددة.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية قيودًا مشددة على الحركة، وسط انتقادات فلسطينية متكررة لسياسة الإغلاقات والحواجز والإجراءات التي تؤثر على حياة ملايين الفلسطينيين وحركتهم اليومية.