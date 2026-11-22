قال محافظ طولكرم، الدكتور عبدالله غنيم، إن هجوم مجموعات من المستوطنين، فجر اليوم، على مناطق متفرقة بالضفة الغربية، يأتي تنفيذًا لـ«خطة الحسم»، التي سبق وأن تحدث عنها وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، وتبناها رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع بقناة «الحياة»، مساء اليوم الأحد، إلى أن الخطة تستهدف منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة في إطار حل الدولتين، عبر الترسيخ لأن «الأمر الواقع يرفض وجودها»، وذلك من خلال عدة عوامل تتضمن: التوسع في إقامة المستوطنات، وإيجاد بيئة طاردة للفلسطينين

و«خطة الحسم»، هي تصور سياسي طرحه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عام 2017، يقوم على فرض سيادة الاحتلال على كامل الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان وإقامة مستوطنات جديدة لجعل السيطرة الإسرائيلية واقعًا دائمًا، مع رفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف أن الاحتلال يعمل على إقامة المستوطنات بمختلف المناطق، وإنشاء بؤر استيطانية جديدة في مناطق لم يتواجد بها سابقًا، مثل جنين وأطراف طولكرم.

واستكمل أن الاحتلال يعمل على خلق بيئة طاردة للفلسطينين، من خلال التضييق الاقتصادي وسرقة أموال المقاصة، بالإضافة إلى المنظمات الإرهابية المسلحة المدعومة من المؤسسات العسكرية الرسمية بإسرائيل.

ولفت إلى أن الاحتلال يعمل على إيجاد بيئة طاردة للشباب الفلسطيني، الذي أصبح بلا عمل في ظل انتشار البطالة، واتساع دائرة الفقر، موضحًا أن هذه العوامل قد تدفعهم للهجرة خارج فلسطين وفقًا للتصور الإسرائيلي.

وتابع: «الشاب الفلسطيني بلا عمل وحالة من البطالة منتشرة في كل مكان من الضفة الغربية، وبالتالي دائرة الفقر تتسع، وهذا يؤدي حسب تفكيرهم إلى البحث عن عمل خارج فلسطين والخروج منها، في إطار الصراع الديموغرافي بينا وبين الإسرائيلين».

وذكر أن الاحتلال استغل أحداث 7 أكتوبر 2023 لقتل أكبر عدد من الفلسطينين، وتهجيرهم، بعدما أثبت منذ عدّة أعوام أن أعدادهم تتجاوز أعداد الإسرائيلي بـ220 ألف نسمة، معلقًا: «هذا أرعب الإسرائيلين»

وأشاد بالجهود المصرية التي عرقلت مخططات الاحتلال ومنع التهجير، مستدركًا أن «ما يقومون به في الضفة الغربية الآن، هي حرب أخرى خطيرة جدا»، قائمة على الاعتداء على الأراضي الزراعية ومنع الفلاحين من الوصول إليها، بالإضافة إلى هجمات المستوطنين، وغيرها.

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وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، هجومًا شنته مجموعات من المستوطنين، فجر اليوم الأحد، واستهدف قرى كفر مالك ودير أبو مشعل ودير السودان بمحافظة رام الله والبيرة، وأسفر عن إحراق 12 مركبة، وكتابة شعارات عنصرية وتحريضية على جدران منازل المواطنين.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن الهجوم يأتي في سياق تصعيد اعتداءات المستوطنين المتواصلة والمنظمة ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محملةً الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياتهما القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات رادعة لوقف اعتداءات المستوطنين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم وكل من يحرض عليها أو يوفر الغطاء لها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

كما دعت إلى فرض عقوبات دولية على منظومة الاستعمار الاستيطاني، تشمل المستوطنين والمنظمات والجهات التي ترعى جرائمهم وتمولها وتحرض عليها، إلى جانب الشركات المتورطة في النشاط الاستيطاني، واتخاذ إجراءات لمنع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الدولية.

وشددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة وضع حد للسياسات الإسرائيلية التي توفر الغطاء السياسي والأمني لاعتداءات المستوطنين، مؤكدة أن الاستيطان يمثل عقبة أمام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس.