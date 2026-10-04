الجامعة العربية ترحب بدعوة نائب أمريكى للإفراج عن الأسير مروان البرغوثي

رحبت جامعة الدول العربية، بالدعوة التي أطلقها النائب الأمريكي رو خانا للإفراج عن الأسير مروان البرغوثي، وترى فيها انسجاماً مع الموقف العربي الثابت من قضية الأسرى بوصفها قضية مركزية في العمل العربي المشترك.

وأكدت الجامعة، أن الإفراج عن مروان البرغوثي، وعن سائر الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، مطلب سياسي وإنساني قائم بذاته، لا يقبل المساومة ولا يُعلَّق على روايات الطرف المحتجز. وتذكّر بأن البرغوثي أسير سياسي يتعرض منذ سنوات لانتهاكات متكررة، وأن الجامعة سبق أن طالبت بوقف هذه الانتهاكات، وبتوفير زيارة طبية مستقلة له، وبفتح تحقيق دولي في الاعتداءات التي طالته، وبالإفراج عنه.

وشددت الجامعة على أن أي مسار جاد نحو السلام العادل والشامل لا يستقيم من دون تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت الجامعة المجتمع الدولي، إلى ترجمة هذا الاتجاه إلى مواقف عملية تضغط من أجل الإفراج عن الأسرى، وفي صدارتهم مروان البرغوثي، ووقف سياسات الاعتقال والتعذيب والاستيطان، وتهيئة الشروط لعملية سياسية ذات مصداقية.