سكالوني عن وداع ميسي: ستكون ليلة لا تُنسى للجميع

يستعد ليونيل ميسي لظهوره الأخير بقميص منتخب الأرجنتين، عندما يلتقي «راقصو التانجو» مع بنين وديًا مساء الثلاثاء، في مباراة وداعية للأسطورة الأرجنتينية وسط حضور جماهيري منتظر في ملعب مونومينتال.

وكان ميسي قد أنهى مسيرته الدولية بعد مشوار استمر 21 عامًا مع منتخب الأرجنتين، توج خلاله بلقب كأس العالم 2022، كما بلغ نهائي مونديالي 2014 و2026.

ويبلغ ميسي 39 عامًا، ويلعب حاليًا في صفوف إنتر ميامي الأمريكي.

ولم يشارك قائد الأرجنتين في المباراتين الوديتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، قبل أن يصل إلى بوينس آيرس استعدادًا للمشاركة في مباراة بنين وتوديع جماهير منتخب بلاده.

وقال ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عقب الفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 7-0: "ستكون ليلة لا تُنسى للجميع".

وأضاف: "يمكنني أن أكون جزءًا من ذلك، لأن هذا اليوم سيكون يومه هو، وسيكون أيضًا يومًا لكل زملائه، الذين منحوه أكبر متعة كروية يستحقونها جميعًا".

وأردف سكالوني: "أتوقع أن تكون مباراة وداع ميسي مفعمة بالمشاعر للجميع دون أي استثناء، بداية من ليو نفسه داخل الملعب في مونومينتال، وكذلك جميع الحاضرين".

واختتم: "لن تبقى الأمور كما هي بدون ميسي، لقد تحدثت مرارًا عن مدى افتقاده عندما يترك المنتخب، وقد حانت هذه اللحظة التي لن يكون فيها معنا".

ومن المنتظر أن يشهد حفل وداع ميسي حضور عدد من اللاعبين السابقين والنجوم والشخصيات البارزة.