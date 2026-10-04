إيران: نبحث إمكانية الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، بأن إيران تجري مناقشات جادة بشأن إمكانية الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي، وذلك على الرغم من أن إيران تستمر في الوفاء بالتزاماتها فيما يخص المعاهدة حتى الوقت الراهن.

وقال بقائي خلال مؤتمر صحفي إن " المسألة قيد النقاش في الأوساط المتخصصة. إيران، بصفتها طرفًا في المعاهدة ودولة أوفت بجميع التزاماتها، تتعرض للهجوم، وأي دولة عضو في معاهدة عدم الانتشار النووي ينبغي أن تكون قادرة على ممارسة حقوقها"، بحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وفي الوقت نفسه، أكد بقائي أن إيران لا تزال طرفًا في المعاهدة، وأن وزارة الخارجية الإيرانية ستلتزم بقرار الجهات المعنية بهذا الشأن.

وتنقسم المعاهدة إلى 11 بندًا، منها بند يمكن الدولة من الانسحاب إذا رأت أن أحداثًا استثنائية قد عرضت المصالح العليا لبلادها للخطر.

ويتعين على الدولة إخطار الدول الأعضاء الأخرى في المعاهدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل ثلاثة أشهر من الانسحاب، بحسب وكالة رويترز للأنباء.