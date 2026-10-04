شهيد بقصف للاحتلال غرب مدينة خان يونس

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استشهد اليوم الأحد، مواطن فلسطيني بقصف للاحتلال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي، باستشهاد مواطن، وإصابة آخر بجروح خطيرة، جراء قصف من مسيّرة للاحتلال شمال غرب مدينة خان يونس.

وفي وقت سابق، استشهد مواطنان، بينهما طفلة، وأصيب آخرون، جراء إطلاق النار والقصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في خروقات جديدة لوقف إطلاق النار.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام باستشهاد مواطن وإصابة ما لا يقل عن 9 آخرين، بينهم مصاب بحالة حرجة، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي حادثة أخرى، استشهدت الطفلة سها محمد الصيايحة (6 سنوات)، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال داخل خيمة نزوحها في منطقة وادي السلقا جنوبي دير البلح.

وفي شمال القطاع، أصيب عدد من المواطنين برصاص جيش الاحتلال في بلدة بيت لاهيا، في وقت تواصلت فيه عمليات إطلاق النار والاستهداف في عدة مناطق.

وفجر الأحد، أصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب مقر نقابة المهندسين شمال غربي مدينة غزة.

وبالتزامن، أطلقت طائرات مروحية إسرائيلية النار شرقي مدينة غزة، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف في المناطق الشرقية للمدينة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بينما شهدت المناطق الشرقية لمدينة حمد شمالي خان يونس إطلاق نار مكثفًا من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وفي مواصي خان يونس، أطلقت الآليات الإسرائيلية النار باتجاه خيام النازحين في منطقة بئر 19، بالتزامن مع استمرار عمليات القصف والنسف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وتأتي هذه الاستهدافات في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار، عبر القصف وإطلاق النار وعمليات النسف التي تطال مناطق مأهولة ومخيمات للنازحين في أنحاء القطاع.



