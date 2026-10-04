إصابة ناقلة بقذيفة في مضيق هرمز

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، اليوم الأحد، بتعرض ناقلة لإطلاق نار في مضيق هرمز، مجددا، وفقا لما نقلته الهيئة عن قبطان الناقلة.

وأصيبت الناقلة بقذيفة مجهولة المصدر، ما أدى إلى وقوع أضرار في غرفة المحرك، دون وقوع إصابات بشرية، بحسب ما ورد في تقرير الهيئة.

وأصبح المضيق، الذي يتراوح عرضه بين 35 و40 كيلومترا فقط عند أضيق نقطة فيه، بؤرة توتر رئيسية في الصراع الدائر بين إيران والولايات المتحدة.

وعادت الهجمات على حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي بالنسبة لتجارة الطاقة العالمية، لتتكرر بصورة منتظمة مجددا مؤخرا.

وعرقلت إيران - إلى حد كبير - حركة المرور عبر المضيق منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير الماضي، وذلك من خلال التهديدات وشن الهجمات على السفن؛ كما قام الجيش الأمريكي بمهاجمة سفن مدنية إيرانية.