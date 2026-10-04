قائد الجيش العراقي يأمر بالتحقيق في التجاوز بحق العلم الأمريكي أثناء يوم السيادة

أمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات التجاوز الذي رافق أحد الاستعراضات خلال فعاليات «يوم السيادة»، بحقّ علم الولايات المتحدة الأمريكية.

وأدان الزيدي، في بيان اليوم الأحد، هذا الفعل، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الدبلوماسية، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتجاوزين، وإنجاز التحقيق، ورفع نتائجه في أقرب وقت ممكن.

وانتقد النائب الأمريكي جو ويلسون، قوات الحشد الشعبي العراقية، بعد تداول مقطع مصور يظهر أفرادًا منها وهم يدوسون العلم الأمريكي، وفق ما قاله، معتبرًا أن المشهد يعكس موقفًا معاديًا للولايات المتحدة.

وقال ويلسون، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الحشد الشعبي، الذي وصفه بأنه جزء رسمي من الأجهزة الأمنية العراقية، ظهر وهو «يدنس العلم الأمريكي بدافع عدم الاحترام» و«يشيد بالنظام الإيراني».

ويتألف الحشد الشعبي العراقي في معظمه من فصائل شيعية مسلحة، وتأسس عان 2014 مع نشأة تنظيم «داعش» في العراق.

ولعب الحشد الشعبي دورًا محوريًا في دحر «داعش» واستعادة الأراضي العراقية، قبل دمجه رسميًا في مؤسسات الدولة خلال 2016.

وترتبط بعض الميليشيات القوية داخل «الحشد الشعبي» بعلاقات وثيقة مع «الحرس الثوري» الإيراني، وتشكل جزءًا من «محور المقاومة» الذي تقوده طهران في المنطقة، إلى جانب جماعات، مثل: حزب الله في لبنان، وحماس في غزة، والحوثيين في اليمن.