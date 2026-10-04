عقب وصول المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى كييف اليوم الأحد، دوت صفارات الإنذار للتحذير من هجوم روسي بالطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية.

وأفاد رئيس بلدية العاصمة، فيتالي كليتشكو، صباح اليوم عبر منصة "تليجرام"، بسقوط مقذوف على نهر الطريق في الجسر الشمالي لكييف، مشيراً إلى أنه كان قد تم إعلان التحذير من هجوم بطائرات مسيرة في وقت مبكر من الصباح.

وأضاف كليتشكو أن حطام طائرة سقط على سطح أحد المباني السكنية بعد أن تصدت لها الدفاعات في الجو.

كما دوت صفارات الإنذار في مناطق أخرى من أوكرانيا للتحذير من وقوع هجمات روسية، حيث أعلنت السلطات المحلية في منطقة سومي شمال شرقي البلاد عن إصابة خمسة أشخاص بجروح إثر قصف بقنبلة انزلاقية روسية استهدف مبنى سكنياً.

وكان المستشار ميرتس وصل إلى كييف صباح اليوم على متن قطار، وذلك بعد وقت قصير من تحذير أطلقته وزارة الخارجية الروسية للأوروبيين من السفر إلى أوكرانيا أو الإقامة فيها.

ويهدف المستشار بزيارة التضامن هذه إلى تأكيد مواصلة الدعم الألماني لأوكرانيا في حربها مع روسيا، ويتضمن هذا الدعم تزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة مخصصة للتصدي للأجسام الطائرة الروسية المتزايدة في السرعة.

وتعد ألمانيا أكبر داعم لأوكرانيا في تلك الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام ونصف العام. وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع في موسكو أن أوكرانيا هاجمت بمئات الطائرات المسيرة أهدافاً روسية.