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شهدت مناطق في جنوب تركيا، الأحد، موجة زلازل بلغت قوة أكبرها 5.2 درجات في منطقة سومباس بولاية عثمانية.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) في بيان، إن زلزال منطقة سومباس وقع في تمام الساعة 14:43 بالتوقيت المحلي (11:43 بتوقيت غرينيتش).

وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم يصدر عن السلطات التركية بيان فوري عما إذا كان هناك خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وأشار بيان "آفاد" إلى أن زلزالين متتاليين بقوة 4.8 و4.9 درجات، ضربا منطقة سايم بايلي في ولاية أضنة المجاورة.

ولفت إلى أن زلزالي أضنة وقعا في تمام الساعة 14:19 و14:36 بالتوقيت المحلي لتركيا.

من جهته، قال والي أضنة مصطفى ياووز، في بيان، إن السلطات لم تتلق على الفور أي بلاغات بشأن خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وأضاف أن الفرق المختصة بدأت عمليات المسح لتقييم الأضرار، متمنيا السلامة للسكان.