الرئيس الفنلندي: لا نتوقع هجوما روسيا على فنلندا

قال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، إن بلاده لا تتوقع أن تهاجم روسيا فنلندا، مؤكدا عدم وجود أي مؤشرات على احتمال وقوع هجوم روسي.

وقال ستوب، في مقابلة مع صحيفة "إل موندو" إن "أوروبا لديها مشكلة في التواصل"، معتبرا أن بعض القادة يخلطون بين السيناريوهات وتصور التهديد، ويتعاملون مع أمور لا تشكل تهديدا فعليا باعتبارها كذلك.

وأشار إلى امتلاك بلاده، أطول حدود مع روسيا داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن أي تغييرات في الخطاب أو السلوك الروسي ستتم ملاحظتها وإبلاغها فورا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق بأن روسيا لا تستعد لحرب مع أوروبا، مشددا على عدم وجود دوافع أو أسباب لذلك، واتهم بوتين أوروبا بتصعيد الوضع عمدا بهدف مواصلة دعم أوكرانيا.

وجاء تصريح بوتين في وقت تشهد فيه العلاقات بين روسيا والغرب توترا غير مسبوق، على خلفية الأزمة في أوكرانيا، وتعزيز الوجود العسكري للناتو في دول البلطيق وشرق أوروبا، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.