يصل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، إلى مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» في كابو فيردي، بعدما حقق إنجازًا عجزت أجيال من اللاعبين والمدربين المصريين عن تحقيقه، بقيادة الفراعنة إلى تجاوز الدور الأول في بطولة كأس العالم.

وسلط الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الضوء على مسيرة حسام حسن، والإنجاز التاريخي الذي حققه مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، بعدما قاد الفراعنة إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال، عقب مشوار دون هزيمة في دور المجموعات، ثم الفوز على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32.

وانتهت رحلة المنتخب المصري بالخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في أتلانتا، بعد مباراة تقدم خلالها الفراعنة لفترة طويلة، ونجحوا في وضع حامل اللقب تحت ضغط كبير حتى الدقائق الأخيرة.

وحمل هذا الإنجاز أهمية خاصة لحسام حسن، الذي سبق له تمثيل منتخب مصر في كأس العالم 1990 كلاعب، قبل أن يعود بعد أكثر من ثلاثة عقود لقيادة الفراعنة من مقعد المدير الفني، مستفيدًا من خبرة مسيرة كروية تعد من بين الأبرز في تاريخ الكرة الإفريقية.

وتقدم قصة حسام حسن نموذجًا مهمًا أمام مؤتمر استراتيجية «كاف»، حول كيفية نقل المعرفة والهوية والروح التنافسية التي اكتسبها نجوم القارة السابقون إلى مجال التدريب، والاستفادة منها في تطوير المنتخبات الوطنية على أعلى المستويات.

من أيقونة في المنتخب إلى مدرب للفراعنة

يُعد حسام حسن أحد أكثر الشخصيات ارتباطًا بكرة القدم المصرية، إذ لا يزال الهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 69 هدفًا، كما توج بكأس أمم إفريقيا ثلاث مرات كلاعب أعوام 1986 و1998 و2006.

كما شارك مهاجم مصر السابق مع الفراعنة في كأس العالم 1990 بإيطاليا، وهي التجربة التي ساهمت لاحقًا في تشكيل طموحاته كمدرب.

وبعد اعتزاله كرة القدم، بدأ حسام حسن مسيرته التدريبية عام 2008، وركز الجزء الأكبر منها داخل الكرة المصرية، حيث تولى تدريب أندية المصري والزمالك والإسماعيلي وبيراميدز والاتحاد السكندري، إلى جانب خوض تجربة مع منتخب الأردن بين عامي 2013 و2014.

ووصفت «كاف» أسلوب حسام حسن التدريبي بأنه يعتمد على التقارب بين الخطوط، والمسؤولية الدفاعية، والضغط من الأمام، إلى جانب استغلال عرض الملعب لصناعة الفرص الهجومية، وهي العناصر التي أصبحت لاحقًا جزءًا أساسيًا من أسلوب منتخب مصر تحت قيادته.

حسام حسن يتولى المسؤولية بعد إخفاق أمم إفريقيا

تولى حسام حسن تدريب منتخب مصر في فبراير 2024، عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي أقيمت في كوت ديفوار.

وخلف حسام حسن البرتغالي روي فيتوريا في منصب المدير الفني، بينما انضم شقيقه التوأم إبراهيم حسن إلى الجهاز الجديد.

وجاءت المهمة وسط توقعات كبيرة، في ظل المكانة التاريخية لمنتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب كأس أمم إفريقيا برصيد 7 بطولات، رغم أن سجله في كأس العالم لم يكن على مستوى تاريخه القاري.

وقبل نسخة 2026، شارك منتخب مصر في كأس العالم أعوام 1934 و1990 و2018، لكنه لم ينجح في تجاوز دور المجموعات في أي من مشاركاته السابقة.

لذلك لم يرث حسام حسن منتخبًا فقط، بل تولى مسؤولية تحدٍ استمر لعقود، يتمثل في ترجمة مكانة مصر القارية إلى نجاح حقيقي على الساحة العالمية.

طريق قوي نحو كأس العالم

جاءت الخطوة الأولى عبر التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث حسم منتخب مصر تأهله بعد الفوز على جيبوتي بنتيجة 3-0، ليضمن صدارة مجموعته قبل جولة واحدة من النهاية.

وقدم الفراعنة مشوارًا قويًا في التصفيات، بعدما سجلوا 19 هدفًا خلال أول 9 مباريات، واستقبلوا هدفين فقط، وحافظوا على نظافة شباكهم في 7 مباريات، فيما تصدر محمد صلاح قائمة هدافي المنتخب برصيد 9 أهداف.

كما أنهى منتخب مصر التصفيات دون هزيمة، ليحقق أول مشوار تصفيات مونديالية دون خسارة منذ 91 عامًا.

حسام حسن يصنع تاريخًا جديدًا لمصر في المونديال

وقع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، وبدأ مشواره بالتعادل 1-1 مع بلجيكا.

ثم حقق الفراعنة الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، قبل التعادل 1-1 مع إيران، لينهي المنتخب دور المجموعات دون هزيمة ويتأهل إلى دور الـ32.

وكان هذا في حد ذاته إنجازًا تاريخيًا، لكن منتخب حسام حسن لم يتوقف عند هذا الحد.

وفي مواجهة أستراليا بمدينة دالاس، تقدم منتخب مصر بهدف عن طريق إمام عاشور، قبل أن يسجل محمد هاني هدفًا بالخطأ في مرماه خلال الشوط الثاني.

وبعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، حافظ لاعبو الفراعنة على هدوئهم خلال ركلات الترجيح.

ونجح محمود صابر ورامي ربيعة ومحمد صلاح وحسام عبد المجيد في تسجيل ركلاتهم، ليفوز منتخب مصر بنتيجة 4-2 ويتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وكشف حسام حسن لاحقًا أنه طالب لاعبيه بتجاهل الضغوط والتركيز على تنفيذ ركلاتهم فقط، في انعكاس للاستعداد النفسي الذي سبق الانتصار التاريخي.

ويرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أن رحلة حسام حسن مع منتخب مصر تمثل نموذجًا مهمًا لقدرة نجوم القارة السابقين على تحويل خبراتهم كلاعبين إلى نجاحات من مقعد المدير الفني، بعدما أسهمت تجربته الطويلة مع الفراعنة في قيادة المنتخب إلى تحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم 2026.