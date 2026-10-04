الحوثيون يعلنون مهاجمة مواقع لشركة أرامكو في الرياض وخريص

أعلنت مليشيات الحوثي اليمينة عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا شركة «أرامكو» في عاصمة الرياض وشركة أرامكو في منطقة خريص.

وأوضحت في بيان صادر عنها، مساء الأحد، أنها نفذت العمليتين بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، زاعمة أن «العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح وتسببتا بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة».

وأمس السبت، أعلن الحوثيون استهداف منشأة تابعة لشركة «أرامكو» في العاصمة السعودية الرياض بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، فيما وصفت السعودية الرواية الحوثية بأنها «مضللة»، في أحدث حلقة من التصعيد المتواصل بين الطرفين.

وجاء إعلان الحوثيين بالتزامن مع رصد حريق ودخان أسود يتصاعدان من منشأة نفطية جنوب الرياض. حيث قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الهجوم استهدف منشآت نفطية في الرياض، وإن الصواريخ والمسيّرات تسببت في اندلاع حرائق في المواقع المستهدفة.

ولم تؤكد السلطات السعودية أو شركة أرامكو وقوع إصابة مباشرة للمنشأة، كما لم تصدر على الفور توضيحا بشأن أسباب الحريق الذي شوهد جنوب العاصمة.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم التحالف الدولي تركي المالكي، إن ما وصفه الحوثيون بأنه هجوم على الرياض «مضلل»، معتبرا أن الجماعة تحاول من خلال هذه الرواية صرف الانتباه عن خسائرها الميدانية، ولا سيما في محافظة تعز.