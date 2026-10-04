وَجَّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، من العاصمة الأوكرانية كييف، دعوة مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الهجمات على أوكرانيا وإبداء الاستعداد لإجراء مفاوضات.

وقال ميرتس في كييف اليوم الأحد: "سيد بوتين، أوقف هذه الحرب العبثية. نحن مستعدون لإجراء محادثات، ومستعدون للحديث معاً حول إنهاء هذه الحرب. لكن هذه الهجمات البربرية على المدنيين في أوكرانيا يجب أن تتوقف".

وتفقد ميرتس مبنى أكاديمية العلوم في كييف الذي تعرض للقصف جراء هجوم بطائرة مسيرة، وذلك بمرافقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وفي تلك الأثناء، تسببت هجمات روسية في إطلاق صفارات الإنذار مرات عدة، كما تعرض أحد الجسور شمال العاصمة لقصف في وقت مبكر من الصباح.

وقال ميرتس وهو يقف أمام أنقاض الأكاديمية إن هجمات مثل تلك التي وقعت يوم الاثنين الماضي أظهرت على نحو جلي "مدى عبثية" هذه الحرب، وأردف أن "الهجوم على أكاديمية العلوم في قلب كييف، وعلى بُعْد يزيد قليلا على 100 متر من مقر السفارة الألمانية، ودوي صفارات الإنذار في يوم أحد هادئ، هذه جرائم حرب يومية تُرتكب هنا".

وأشار رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني إلى ما وصفه بالهجمات اليومية على البنية التحتية الأوكرانية في وقت تستعد فيه البلاد لمواجهة فصل الشتاء، مضيفاً: "أوجه ندائي مجدداً إلى القيادة الروسية ورئيس الدولة الروسية: أوقفوا هذه الحرب. يمكننا الحديث، ولكن فقط حين تصمت الأسلحة، ولابد لهذه الأسلحة أن تصمت".

وكانت الطائرة المسيرة قد اصطدمت بمبنى الأكاديمية في وضح النهار؛ حيث أسفرت الضربة والحريق الناجم عنها عن تدمير طابقين من المبنى التاريخي، ومقتل امرأة وإصابة نحو ستة أشخاص آخرين.

من جهته، تحدث الجيش الروسي عن استهداف منشآت تابعة لشركات اتصالات أوكرانية. ويقع المقر الرئيسي لشركة الاتصالات الأوكرانية "أوكر تيليكوم" على مقربة مباشرة من الأكاديمية. كما لا يبعد مبنى السفارة الألمانية سوى نحو 140 مترًا عن موقع سقوط الطائرة المسيرة.