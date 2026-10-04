اتحاد السلة يوافق على إقامة كأس مصر للناشئين والناشئات لدعم واكتشاف المواهب

في خطوة استراتيجية لدعم وتطوير قطاع الناشئين والناشئات، وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، على مقترح محمد إيهاب محسن، عضو مجلس الإدارة، بإقامة بطولة كأس مصر للناشئين والناشئات.

ويأتي قرار إقامة البطولة في إطار حرص الاتحاد المصري لكرة السلة على تنشيط المنافسات في المراحل السنية المختلفة، والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين واللاعبات، إلى جانب منحهم فرصة أكبر للاحتكاك والمنافسة، بما يسهم في تطوير قدراتهم وصقل مواهبهم.

كما تهدف البطولة إلى توسيع قاعدة اكتشاف المواهب الواعدة في مختلف المراحل السنية، والعمل على إعداد جيل جديد من اللاعبين واللاعبات القادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلًا، بما يدعم خطط الاتحاد لتطوير المنتخبات الوطنية على المدى البعيد.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة السلة أن إقامة كأس مصر للناشئين والناشئات تمثل إضافة جديدة إلى مسابقات المراحل السنية، وتأتي ضمن رؤية الاتحاد لتوفير أكبر قدر ممكن من المنافسات وفرص الاحتكاك للاعبين واللاعبات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى كرة السلة المصرية.